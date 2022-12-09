高市府民政局8日晚間於高雄大寮享溫馨囍宴會館舉辦「高雄市110年度宗教團體捐資興辦公益或慈善事業績優表揚大會」，經過統計，該年度捐資達100萬以上的宗教團體共計101家，總計捐資金額高達9億2549萬4127元，高市府感謝宗教團體對興辦公益或慈善事業鼎力支持。

高市府祕書長郭添貴表示，除了感謝宗教團體慷慨解囊、熱心公益外，也感謝他們配合市政建設與活動推展，尤其遭逢新冠肺炎疫情侵襲時，各宗教團體主動捐贈防疫物資，且提供場地作為市府疫苗接種站，讓民眾得以在自家社區方便接種疫苗，另外，去年10月城中城災後重建時，許多宗教團體提供罹難者及受傷警消慰問金及救助金，舉辦祈福法會安撫人心，讓民眾感受宗教慈悲與溫暖。

高市府民政局表示，為了鼓勵宗教團體積極興辦公益慈善或社會教化事業，發揮宗教教化功能、增進社會福祉，每年均邀請轄內績優宗教團體觀摩學習國內其他特色宗教景點並辦理表揚大會，期望宗教團體持續配合市府減香、減金及減炮等優質環保宗教政策及支持市府各項政策發展，讓高雄成為宜居的幸福城市。