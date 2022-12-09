大陸《人民日報》健康用戶端9日報導，中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟受訪指出，無症狀感染不是疾病，無症狀感染者不是病人，無需恐慌。

李蘭娟表示，大陸各地防疫政策逐步優化，現在做出調整，是在科學研究的基礎上做出的，應該說是非常正確的決定。從傳染病發生發展的規律來說，傳染病流行起始階段致病率往往很強，大家對病毒也易感，也容易導致重症感染的發生，新冠疫情初期，嚴格篩查，嚴格隔離，控制傳染源，切斷傳播途徑，不惜一切代價救治每一名患者，使新冠疫情得到有效控制，保障了人民健康。

隨著新冠病毒的變異，從原始毒株到Delta病毒，再到現在的Omicron變異株，致病率越來越低，這也是符合傳染病變化規律的。最近出台《二十條》、提出《新十條》，充分體現了中國高水準的精準科學防控，最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對群眾生產生活秩序和經濟社會發展的影響。

李蘭娟稱，根據國際和大陸國內監測數據證實，與原始株和Delta等變異株相比，Omicron變異株及其進化分支傳播性仍較強，但致病力和毒力相比原始株和Delta等變異株明顯減弱，傳播性仍較強。Omicron變異株主要侵犯上呼吸道，其導致住院重症或死亡的病例明顯少於之前各種變異株，毒力與致病力顯著下降。根據新加坡公布的數據，Omicron變異株在新加坡2022年1月-11月流行期間的病死率為0.45‰，遠低於2021年6月-2022年1月期間流行Delta變異株3.6‰的病死率。

李蘭娟指出，未來中國疫情防控，無症狀感染者不必作為防治重點，應當主要將防治重心轉向「防重症、降死亡」。同時，要加強對新冠重點人群的保護。要繼續普及新冠疫苗接種，加強對老年人群和慢性病等免疫功能低下重點人群的保護，保障其基礎疾病的治療。

李蘭娟強調，新冠病毒在未來的自然傳播過程中會繼續發生變異。像流感病毒一樣，新冠病毒變異常常會引起抗原性、傳播性、致病性、藥物敏感性等生物特性的改變，進而影響當前使用的藥物和疫苗的效果。還要密切關注病毒變異情況，研究病毒變異與致病力的關係，以及時發現可能對人類健康造成重大危害的變異病毒。當前，中國疫苗接種的普及和多個具有抗病毒作用的藥物上市，加上各級醫療資源上的投入和充分應對準備，民眾不必對將來病毒繼續變異而擔憂。

李蘭娟表示，現在全球流行的Omicron病毒，感染者多為無症狀感染者和輕症。6月27日大陸國務院發布的《第九版防控方案》指出，無症狀感染者是指新冠病毒病原學檢測呈陽性但無相關臨床表現者。主要通過密切接觸者和密接的密接、入境人員、風險職業人群、重點機構和場所人員、納入社區管理人群等核酸檢測、傳染源追蹤等途徑發現。

同時，該方案指出，新型冠狀病毒屬於β屬冠狀病毒，人群普遍易感。傳染源主要是新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，主要傳播途徑為經呼吸道飛沫和密切接觸傳播，在相對封閉的環境中經氣溶膠傳播，接觸被病毒污染的物品後也可能造成感染。

雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染者不是病人，大家無需恐慌。無症狀感染在傳染病學教材中稱為「隱性感染」，在大多數病毒性傳染病中，無症狀感染是最常見的表現，其數量常遠遠超過顯性感染。無症狀感染不是疾病，無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。

李蘭娟建議，民眾要做好日常防護，首先，要了解現在的病毒即使感染也基本都是無症狀感染者，所以不要恐慌。平時注意個人衛生習慣，勤洗手，合理運動，外出時做好個人防護，到人群密集的地方要戴口罩。感染者如果沒有症狀就無需治療，做好自我健康監測，出現發燒、咳嗽等症狀，可以對症治療，症狀明顯者可到發熱門診診治。接種新冠疫苗仍是預防重症的有效手段，符合接種條件者均應接種疫苗，符合加強免疫條件的接種物件，應及時進行加強免疫接種。