台鐵局今日舉辦大台北地下隧道導電軌工程貫通祈福儀式(台鐵提供)

台鐵常因電車線掉落而影響行駛，若地下隧道能從「懸垂式電車線系統」更換為結構簡單的固定「導電軌系統」，則能大幅提升穩定性和安全性。台鐵局今（9）日宣布大台北地下隧道導電軌工程完成「最後一里路」，每年維修更新成本可節省逾7000萬元。

交通部台鐵局電務處表示，「台鐵電務智慧化提升計畫（台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程）」工程範圍自汐科站與南港站間的隧道引道段（約15K＋800）起，至板橋站與浮洲站間的隧道引道段（約37K＋403），把既有的懸垂式電車線系統改為結構簡單、維護成本低、使用年限長及高可靠度的導電軌系統，安裝總長度51.8公里；今日凌晨1點完成最後6米導電軌貫通，圓滿達成「最後一里路」。台鐵局局長杜微親自主持隧道安裝現場的貫通祈福儀式，除了嘉勉施工團隊為台鐵基礎設施安全所做的貢獻，也期許營運團隊日後要做好操作維養，把提升安全放在首位。

台鐵局電務處表示，該計畫施工路段是台鐵行車密度最高、通勤需求最大、最重要的運輸區間，尤其台北車站是全國施工最困難的路段，需兼顧營運並確保運輸安全。計劃在設計階段獲得全國首例導電軌系統安全認證書，施工階段亦採用全國首創工法，在不影響行車狀況下逐步切換為導電軌系統。每日夜間施工僅有極短暫的3.5小時，施工方式、機具與材料設備整備地點規劃得宜，使施工進度超前完成。

台鐵局電務處表示，工程完工後實質效益相當大，包括維修人力由每年3240工數減少至639工數，僅需要原本的19％人力；維修更新成本由每年9583萬減少至2395萬，省下7188萬元；接觸線及導電軌設備使用年限可由20年增加為30年，大幅增加系統可靠度及列車運行安全性。

台鐵局電務處表示，該計畫從先期計畫、規劃設計、履約施工至日後驗收營運各階段，皆以全生命週期的概念推動「安全管理系統」，以克服現場施工及未來維保的困難，更榮獲「第22屆公共工程金質獎」設施類佳作。