民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席，副總統賴清德昨(8)日宣布參選黨主席。精神科醫師沈政男認為，總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌的滿意度將會繼續下滑，會對賴清德相當不利，沈認為，若要讓蘇貞昌下台的壓力增加，現在唯一的可能，就是明年1月8日的立委補選，民進黨再敗一次。沈政男說大家可以再等看看蘇貞昌到時候會不會宣布下台。

賴清德將參選民進黨主席，引發外界高度關注。沈政男昨(8)日在臉書斷言，賴清德一定會當選黨主席，且會代表民進黨參選2024總統。不過沈政男認為，未來一年多，蔡政府的施政成績將成賴難以掌握的變數，若蔡、蘇的滿意度直直落，對賴來說將是難以承受，也沒有必要承受的打擊。沈政男指出，要讓蘇貞昌下台的壓力增加，必須是明年1月8日的立委補選，讓民進黨再敗一次。

沈政男表示，未來一年，蔡、蘇的施政滿意度曲線「就是會直直落」，因為疫情已經過去，大家的注意力會回到疫情以外的其他民生議題，蔡英文第一任剛開始「怎麼做人民都不滿意」的狀況，很可能歷史重演。沈政男說人民已經認定「我就是不喜歡你」，且更不喜歡蘇貞昌，隨著疫情已經緩解，蔡英文的滿意度就會回到她的真本事，也就是第一任初期那樣。沈政男提及，大家都說應該換掉蘇貞昌，但蔡英文還是希望他留任，甚至一月總預算通過以後也不會讓他下台，「所以說蔡蘇的滿意度將會繼續下滑，這樣一來，將對賴清德相當不利」。

要讓蘇貞昌下台的壓力增加，沈政男說唯一的可能就是明年1月8日的立委補選，讓民進黨再敗一次，沈說現在看來，吳怡農可能會輸掉補選，因此1月8日晚上，大家可以再等看看蘇貞昌會不會宣布下台。若到時候蘇貞昌還是不下台，沈政男認為，賴就應該明白告訴蔡英文「請讓蘇下台」，否則1月15日以後，即使賴當上主席，以蘇貞昌的強硬姿態，還有「不選最大」的優勢，未來一年要怎麼給你扣分，真的就是受制於人了，「趕緊搬開大石頭吧！」