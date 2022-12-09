31歲高雄李姓男子經營網紅麵店，今年8月和同性愛侶林男分手後爆發口角，更揚言要共赴黃泉，豈料，最後林男不幸身亡。檢察官調查後，依殺人罪起訴李男。對此，網紅罔腰（江甜菲）在臉書附上新聞連結，悲痛指出離世者是自己好友，

回顧該起案件，檢方指出31歲李姓男子在高雄經營網紅麵店，與林男原先是一對親密伴侶。今年8月4日，李男和同居的林男分手，搬離位於苓雅區的家。豈料，卻在6日回到林男住處留宿時和他發生爭吵。據了解，林男當場開嗆李男：「要死一起死，大家都不好過」，直到隔天下午林男同事連絡不上本人，趕到住處查看後，發現林男已明顯死亡，李男則一息尚存，嚇得同事趕忙報警。

檢警指出，李男辯稱是想幫林男完成心願，不過林男家屬駁斥李男自辯，指出林男生前並沒有任何輕生念頭，檢方調查後也未採信說詞，偵結後依殺人罪將他起訴。

對此，罔腰在昨(8)日在臉書上轉發相關新聞，哀痛表示，「心疼，我的好友就這樣走了。」對於友人的離世，感到十分不捨。

罔腰淚訴好友離世。(圖／翻攝自罔腰臉書)

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