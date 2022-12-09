受到升息壓力以及通膨等因素影響，今年台灣房市出現了高點反轉的現象，預估全年全台移轉棟數恐跌破32萬棟，創下近6年來首度負成長的紀錄。有網友發文指出，比起房價，「租金有崩盤過嗎？」其他網友則點出，受少子化影響，學校附近租金出現下修。

網友在PTT以「房租有崩盤過嗎？」為題在臉書發文表示，通常市場在分析房地產，大多都是用房價來當數據，市場不好時，外界會講房價崩盤，很少人會說房租崩盤。他提到，現在租屋資訊越來越公開，因此好奇，如果撇除店面，一般住家租金是否有崩盤過。

許多網友認為大學旁邊租金可能會崩，紛紛表示「一些快沒學生的私立大學週邊都在崩」、「大學旁邊啊，鄉下一堆租金2000~3000元」、「停招的大專院校學生套房吧」、「廢校旁的學生租屋」、「需求少了就跌價、需求沒了就崩盤」、「商圈沒落也會影響租金」。

也有網友提到，一般住家房租很難崩盤，「房東寧可不租，時間成本不符」、「持有成本低，放著養蚊子也爽」。

整體來看，台灣的租金指數呈現一路走揚，主計處公布數據顯示，居住類房租指數屢創新高，11月來到107.14，較10月增加0.23個百分點，月漲幅約0.22%，與去年同期104.94相比，年漲幅約2.1%。