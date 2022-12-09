新潤興業品牌躍升 追求品質更要真誠以待

新潤興業（6186）從「十大暖心」服務到現在主打的「潤建築」，集團15年來不斷品牌躍升，讓建築從裡到外不斷超越自我，以關懷居住健康、安心為宗旨，將訴求健康的氧生設備變成常駐設施。其董事長郭長庚建築師，更有一顆熱愛建築的靈魂，把每一棟建築都當作是一份藝術品雕琢，讓每一座建築規劃都是全新巔峰。現在，更力邀國外知名團隊操刀設計，導入國際潮流，塑造建築獨一無二風格，成就當地最閃耀的地表風貌。不僅如此，團隊最重視軟性的顧客服務，從APP實裝到免費室內設計詢問，把客戶當作朋友交流。也因此，口碑服務累積不少新潤鐵粉，曾經更有粉絲在桃園青埔「明日苑」1到8期社區，每期購買一戶收集，充分展現新潤興業顧客的瘋狂忠誠度。

品牌一路走來，最初標榜「十大暖心」服務，加入人性需求，將住的健康概念衍伸「氧生宅」，並不斷進化歷經「新建築・心建築」後，最後以「潤建築」廣為人知。每一次的品牌主打不同新里程碑，都在進化後將昔日精華化為標準配備，舉凡最開始的「氧生宅」理念，在每一戶加裝了獨立除氯淨水器，讓全家隨處用水皆不受致癌物傷害，時光荏苒，即便現在主打「潤建築」由國外團隊進駐操刀，依然注重防霾紗窗、除氯淨水器、全熱交換器與醫療級空氣清淨機等設備的安裝。只能說品牌不斷升級，但新潤對自我要求只會更高，且絕對對住戶負責。

與時俱進、挑戰自我、不斷進化是新潤興業的追求，能發現其每一棟建築幾乎不走複製模式，而是有明顯差異，能找出不同商品的特色。往往魔鬼藏在細節裡，唯有建築專業能力與職人精神，才能發掘與新創造。在新潤，董事長就是這號人物！本身擁有雕琢細節、及深諳大局的洞察力，更渲染了公司夥伴們擁有強大的室內設計能力，比照優異的規劃長處，同樣38、40坪的房子，新潤的房間就顯得更加遼闊，原理是擁有更好的坪效，絕不浪費走道等虛坪空間，為住戶精打細算。

新潤興業的服務態度是回購率與忠誠度高的關鍵，雲端售服APP線上報修服務，讓住戶不需手填報修單或出現求助無門的情況。新潤興業副總經理蔣秀婷表示，近2-3年來有許多同業仿效他們的E化功能，讓她對此感到驕傲。另外，許多建商放棄的「免費室內諮詢」也是他們一直堅持的服務，讓住戶在看房時能夠打造他們腦海藍圖，並及時給予建議。當真正為住戶設想，便能建立信任的朋友關係。

蔣秀婷提起「明日苑」1-8期，表示每一個案子都是熱銷，每天賣出100戶，訂單還需要排隊，另外還有死忠的「新潤粉」十分支持，把「明日苑」1-8期全部收集，展現傲人的忠誠度。新潤興業的建案約有10%回購率，數據會說話，成為業界難以超越的典範，在這些傲人成績背後，是用品質堆砌口碑，再用真誠與客戶談心，新潤興業完成真正有溫度的房地產品牌。