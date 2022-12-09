新竹市長當選人高虹安9日獲頒當選證書，外傳助理輔選有功，將任竹市9職等機要職，高虹安澄清，這些揣測皆無根據，目前僅先與助理面談確認未來規畫，尚未談到聘用細節，而網路上傳出的副市長人選，有些也並未徵詢過，強調小內閣都有多位人選洽談，待明確人事確認之後，會盡快向外界公布。

有關9職等機要一事，高虹安表示，相關的揣測跟推測都沒有根據，在和助理逐一面談的時候，只是先確認助理未來規畫和意願，包含有沒有需要她轉介。當然有些助理因家鄉較遙遠，或職涯發展無法加入，但也有住在新竹的助理，願意回到家鄉來服務，都是非常自然的過程。

但高虹安也強調，目前都還沒談到聘用細節，在交接過程中，還需要把相關機要、約聘雇等職缺開出，才會知道大概聘任的職等，她也說，有些助理還被肉搜真的滿無辜，真的是不好的網路霸凌現象，盼適可而止，至於9職等的部分真的是沒有根據的謠言，請大家不要再轉傳。

而副市長人選，高虹安也指出，有些明明沒有徵詢的對象，也在網路上傳得沸沸揚揚，並強調目前積極徵詢多位副市長人選，另包含祕書長、局處首長等，也都有多位人選洽談，待幾波人事確認後，會盡快公布。

至於辦公室主任黃惠玟傳出想轉汙點證人，高虹安則表示，北檢已發聲明一定嚴守偵查不公開，不解為何有心人士，為政黨或政治目的，帶風向或影響社會輿論，甚至干擾檢調司法偵辦程序，都是非常過分的行為。

「北檢發出的聲明，難道外界沒有看到嗎？」高也說，包含黃惠玟、汙點證人等，她根本沒有辦法確認，也沒辦法知道檢調偵辦程序，盼有心人士適可而止，不要針對檢調偵查的內容渲染或是影射。