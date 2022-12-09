午仔魚。（洪靖宜攝）

大陸無預警禁止台灣多項水產品進口，理由是「未完成註冊」，包括魷魚、秋刀魚、午仔魚等都在列。代辦水產出口業者表示，昨突然收到消息，許多業者根本措手不及，他們質疑之前石斑魚遭禁，政府推「班班有石斑」，難道現在也要「班班有午仔」嗎？

在高雄前鎮經營代辦水產出口的業者朱挺玗說，昨天早上突然接獲網站系統更新訊息，接著就傳出全部禁止出口大陸，許多業者現在不知道該怎麼辦，也不知道政府和大陸那邊的溝通進度，事出突然，大家都很惶恐，「比上次裴洛西訪台還嚴重，可能有大家不知道的訊息」。

朱挺玗嘆，之前大陸禁石斑魚，政府就推班班有石斑，難道現場也要班班有午仔魚嗎？，雖然大家都知道不能仰賴單一市場，但論交通、市場，都是大陸離我們最近，養殖魚尤其午仔魚，最受衝擊。

以她自己代辦的部分，一次高達4、50只貨櫃，瞬間1000萬至2000萬元蒸發，出狀況都要自己尋求管道了解處理，自力救濟。

根據農委會統計，台灣光是冷凍魷魚，去年就銷陸3959噸、價值高達1.3億美金（約台幣40億元）最多。其他如午仔魚則賣出7029噸、價值2759萬美金（約台幣8.3億元）；鰹魚賣出2184噸、2135萬美金（約台幣6.4億元）；秋刀魚銷售1萬849公噸、882萬美金（約台幣2.6億元）。