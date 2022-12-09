尚凡(5278)11月營收衝上2億元，創下史上新高，主要來自於直播收入成長與大研生醫雙11熱銷，帶動整體營收亮麗表現，股價今天開盤後拉上漲停。

尚凡2021年11月營收以1.77億元創下當時史上新高，今年11月首度突破2億元，高達2.17億元，再度創歷史新高，年增22.3％，主要來自於大研生醫雙十一熱銷，保健品類站上MOMO銷量第一，也顯示大研生醫產品市場市占率持續上升。累計前11月營收16.82億元，年增13.5％。

不過，雙11促銷通常為特殊月份，之後會逐步恢復緩步成長的軌道。此外，大研生醫採用國際頂級臨床醫學實證原料與研發專利配方成本頗高，董事長張家銘多次強調，大研生醫產品是為了助人不是為了獲利，薄利多銷情況下對整體獲利貢獻還需要謹慎觀察。

尚凡每1季穩定配息，今年前3季每股盈餘7.99元，第1、2季累計配發4.95元現金股息，第3季擬配發2.15元現金股息，前3季配息7.1元，配息率相當高。