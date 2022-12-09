台中市27歲彭姓男子9日凌晨向中市警五分局報案，稱他與友人相約北屯區洲際路、昌平路口，追討新台幣1000元的債務，卻遭到友人持槍搶奪車輛及車上財物，他先返家才又至派出所報案；而經警方到場採證，車輛與財物均在原地，未被搶奪，彭男又說暫時不報案，全案尚在調查中。

據了解，27歲彭男9日凌晨3時許至四平派出所報案，稱他與友人相約北屯區洲際路，向對方討要新台幣1000元的債務，卻遭到友人持槍（未開槍）搶奪車輛強行開走，並取走車上財物，包含新台幣約1萬元、金融卡1張、手機1台、鑰匙1串，他先步行返家後，才又至派出所報案。

不過，當警方向彭男詢問案情細節時，彭男卻說詞反覆、交待不清，後又向警方表示暫不報案；警方也在案發現場發現彭男的車輛還在原地，財物也都還在車上未被取走，現場採證也未發現開槍跡象，案情疑點頗多。警方表示，為了慎重起見，仍會按照彭男所報案之內容展開相關調查。