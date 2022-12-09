浩子擔任最帥荷官，被眾人簇擁。（好看娛樂提供）

張立東（左起）、姚元浩、庹宗康、莎莎、炎亞綸、吳映潔、浩子、邱彥翔（全聯先生）。（好看娛樂提供）

古娃娃（前左起）、老公喵喵、吳映潔。後排左起浩子、張立東、姚元浩、庹宗康、炎亞綸、莎莎。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》本周播出第10集，將上演casino賭場大亨特輯。工讀生浩子許願成功，夢想解鎖擔任最帥荷官，穿著西裝禮服秀出上半身肌肉線條，驕傲表示很有感覺，被超過20位客人簇擁，他熱情招待現場賓客，整集充滿能量、不想下班。

當天，所有夥伴都換上正式服裝，又帥又美地服務大家，當地民眾幸運訂位成功後，竟然全體穿著旗袍盛裝出席，讓柴城那裡瞬間變成華麗的夢幻賭城。而店內首度推出「套餐消費」，導致出餐速度頻頻延誤，讓店長鬼鬼（吳映潔）、庹宗康拼命對浩子劃圈圈，讓浩子在店務檢討時間不解問：「為什麼今天大家一直對我畫圈？」庹宗康挖苦浩子笑回：「我一直畫圈圈，自己都要變成直升機飛起來了。」頓時大家笑得東倒西歪。

這集來賓也很有看頭，名模張嘉雲（花花）穿著火辣光臨柴城那裡，火辣程度讓夥伴們眼珠子都要掉出來了。平時不上節目的Youtube甜點女神古娃娃(Ｗawaku)，也遠從台北搭車六小時光臨小店，不過，令夥伴們更吃驚的是，VIP客人還出現一位財務長，要來檢視夥伴們小店的營運收支狀況。