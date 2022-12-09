副總統賴清德宣布將參選民進黨主席，與他交情堪稱「鐵桿兄弟」的屏東縣長潘孟安，傳出可望接下民進黨祕書長一職，對此，潘孟安9日出面澄清說，卸任後會先休息，回鄉種田，沒有任何黨務及政務規畫。

潘孟安表示，賴清德願意承擔這重責，當然要給予祝福，也希望承擔過去執政中未讓民眾滿意部分，記取這次2022教訓，全黨團結一致，重新再站起來，持續推動黨務及政務，讓台灣更好。

至於秘書長等職務都屬報派，目前沒這規畫，潘孟安笑說，身體不好了，卸下職務後會先休息，回家種田。