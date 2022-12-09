副總統賴清德宣布將參選民進黨主席，與他交情堪稱「鐵桿兄弟」的屏東縣長潘孟安，傳出可望接下民進黨祕書長一職，對此，潘孟安9日出面澄清說，卸任後會先休息，回鄉種田，沒有任何黨務及政務規畫。
潘孟安表示，賴清德願意承擔這重責，當然要給予祝福，也希望承擔過去執政中未讓民眾滿意部分，記取這次2022教訓，全黨團結一致，重新再站起來，持續推動黨務及政務，讓台灣更好。
至於秘書長等職務都屬報派，目前沒這規畫，潘孟安笑說，身體不好了，卸下職務後會先休息，回家種田。
副總統賴清德宣布將參選民進黨主席，與他交情堪稱「鐵桿兄弟」的屏東縣長潘孟安，傳出可望接下民進黨祕書長一職，對此，潘孟安9日出面澄清說，卸任後會先休息，回鄉種田，沒有任何黨務及政務規畫。
潘孟安表示，賴清德願意承擔這重責，當然要給予祝福，也希望承擔過去執政中未讓民眾滿意部分，記取這次2022教訓，全黨團結一致，重新再站起來，持續推動黨務及政務，讓台灣更好。
至於秘書長等職務都屬報派，目前沒這規畫，潘孟安笑說，身體不好了，卸下職務後會先休息，回家種田。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。