民進黨台北市立委補選參選人吳怡農昨（8）日舉行首場政策發表會，面對媒體追問2025非核家園會達成嗎，他回嗆：「我還以為在跟她（指國民黨參選人王鴻薇）的發言人對話」，而這已是吳第二度嗆記者。面對吳負面爭議爆發，媒體人朱凱翔質疑：「認真問，那些當年整天洗版，動不動耳朵排卵，眼睛受孕的「農婦」們，今年都上哪去了？」引發網路熱烈討論。

吳怡農昨日舉行首場政策發表會，被問及王鴻薇想與他辯論核二、核三延役議題，吳痛批：「我不知道她的政見是什麼，我到現在還沒有聽到，除了攻擊之外，我只聽到她的謾罵。」

不僅如此，隨後有媒體追問吳怡農：「2025非核家園會實現嗎？」但吳並未針對問題回答，結巴反酸：「好像是……這個……這個……我正要說這個……我還以為我在跟她的發言人對話，呵呵呵呵呵呵呵。」該記者當場反嗆：「這個是問題吧？我不是她的發言人。」

針對吳怡農二度開嗆記者的行徑，朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示：「認真問，那些當年整天洗版，動不動耳朵排卵，眼睛受孕的「農婦」們，今年都上哪去了？」此文獲得破4000個讚、逾300則留言，網友紛紛回應：「那些農婦應該都結婚了」、「更年期吧」、「好奇+1，今年都沒看到一堆農婦好不習慣」、「眼睛、耳朵都生產去了」、「當年強迫爸媽投綠的年輕人也都長大了……」