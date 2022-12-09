高市李姓女子帶著11個月大的男嬰離家出走，路人發現男嬰兩眼嚴重瘀青，懷疑是家暴，當場撥打113專線通報。警方登門查訪，發現李女的傅姓男友涉嫌重大，將其移送法辦。高雄地院被依傷害罪判傅男2年，可上訴。

李女2021年6月23日帶著11個月大的男嬰離家，路人看見男嬰兩眼都瘀青，偷偷用手機拍照蒐證後，通報113專線。警方獲報後展開追查，發現李女和傅姓男友帶著男嬰長期在小旅館租套房同居。

員警登門查訪，李女和傅男都否認打男嬰，但男嬰雙眼明顯瘀青。傅男辯稱，李女帶男嬰來找他時，眼睛就已瘀青，懷疑是李女的先生打的。男嬰身上的傷，可能是他睡覺時、不小心揮拳打到、把男嬰推下床導致。

但李女表示，男嬰身上的傷，除了舊傷，全都是傅男打的。當時她帶著男嬰到小旅館找傅男同居，隔天洗完澡出來，就發現男嬰眼睛被打傷。她抱著男嬰希望止住啼哭，發現男嬰哭的更慘，疑似身上還有其他傷，但那時身上錢不夠，沒有第一時間帶男嬰去看醫生。

高雄地院審理時，傅男仍否認虐童，但醫院診斷報告明確指出，小男嬰左手橈骨、尺骨骨折、左腳脛骨線性骨折、右眼框底骨折、右眼瘀青及左眼瘀青、右頸部陳舊性疤痕、左肘外側瘀青以及左手背部擦傷等傷害，都屬於新生傷。

法官認為，傅男對男嬰痛下重手，導致男嬰日後有高度失明及腦部永久損傷的可能，事後也未帶男嬰就醫治療傷勢，放任傷勢惡化，迄今也無任何補償行為，最後依傷害罪判傅男2年，全案仍可上訴。