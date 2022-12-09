副總統賴清德昨宣布參與民進黨黨主席補選，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今接受專訪時笑說，她先揭發前新竹市長林智堅論文抄襲，開啟「論文抄襲元年」，後續中壢議員候選人游智彬再檢舉賴的勁敵鄭文燦，因此賴清德能順利參選，應該要感謝她和游智彬。

王鴻薇今接受廣播專訪時談到賴清德表態參選民進黨黨主席補選，她表示，民進黨內部已差不多整合協調完畢，而賴清德能順利參選應該謝謝她和游智彬，因賴原先最大勁敵是鄭文燦，蔡英文總統本希望能選自己能控制的人，「若蔡英文一開始不排斥賴清德，黨主席的案子就不會拖這麼久才定案」。

王鴻薇說，蔡英文、鄭文燦一行人，應該都還是很想頑強抵抗賴清德參選黨主席，但非常不幸的，鄭文燦發生論文抄襲風波，「我不是要說大話，但因為我踢爆林智堅論文抄襲，開啟了論文抄襲元年，大家才開始去檢視」，真正檢舉鄭文燦的是游智彬，讓鄭文燦的學位被台大撤銷，對鄭來講是迅雷不及掩耳的突襲。

王鴻薇酸說，鄭文燦現在有兩個問題，一個是桃園市長選舉大敗，而大家把這場選舉定位為鄭文燦的第三次選舉，按照結果，鄭文燦的政治能量在這次選舉後受到大大的打擊，但其實也不打緊，因為民進黨向來是「輸愈多，官升愈高」，但好死不死，又發生論文抄襲，「若鄭文燦未來當黨主席，大家天天都要笑你」。

王鴻薇酸，鄭文燦表示祝福賴清德選黨主席，甚至還祝福2024，「那個祝福有沒有賞味期？我不知道」。