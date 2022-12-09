基隆區漁會與教會合作，自8日起發放禦寒衣物給外籍漁工。（張志康攝）

基隆市近來因為東北季風發威，海象不佳，不少外籍漁工也無法出港作業，再加上離鄉背景，不見得有準備過冬的衣物。有鑒於此，基隆區漁會日前與教會合作，為外籍漁工募集禦寒的衣物、棉被及發熱衣，送暖給超過500位外籍漁工。對於中國大陸日前再禁台灣的午仔魚和秋刀魚，基隆區漁會表示，對基隆影響不大。

基隆北海岸地區近日受到東北季風影響，不僅氣溫直直落，也連日降下大雨。不少外籍漁工都因為海象不佳，無法出海作業。但外籍漁工多為東南亞國籍，隨著氣溫直降，也冷得哇哇叫。

基隆區漁會與台北新事社福中心募集發熱衣、棉被及外套等禦寒衣物，8日起，在基隆、新北深澳漁港等8個漁港發送，共計有超過500位外籍漁工受惠。在八斗子漁港活動中心現場聚集了超過250位漁工，有人在拿到外套後，迫不急待地穿上，直呼暖和。

基隆區漁會理事長簡建輝表示，以往募得的大多為二手衣，現在都買新衣服，讓漁工們能夠穿暖也穿好，這也是對漁工們的尊重。基隆漁會總幹事陳文欽表示，怕外籍漁工冬天冷，近3年基隆區漁會都提供新衣物。他認為，外籍漁工離鄉背井到台灣來工作，對台灣漁業很有貢獻；雖然近來國內漁業景氣不太好，但外籍漁工的工作條件和環境，政府還是很重視。

日前傳出中國大陸禁止台灣午仔魚、秋刀、魷魚等水產品銷陸，陳文欽表示，秋刀漁及魷魚是遠洋漁業，午仔魚則是養殖魚種，基隆並未出產這些水產品，影響不大。以石斑魚經驗來看，無法銷陸，轉內銷也絕對不成問題。

陳文欽強調，大陸雖然市場很大，但不是唯一出口的地方，台灣的養殖漁業已經非常成熟，政府也挺漁民，這次問題應該可以解決。