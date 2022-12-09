潭子柳川排水潭北段土堤漸崩，立委楊瓊瓔爭取1700萬元改善。（陳淑娥攝）

台中市潭子區柳川排水潭北段左側護岸仍為土堤，近年護岸逐漸崩塌，如遇大雨水位高漲，恐有潰堤風險。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國9日現勘爭取，水利署三河局將籌措1700萬元經費，辦理護岸補強，並增進河岸美觀及設計堤邊休憩步道，希望趕在明年汛期前完工，以提升區域排水通洪安全。

柳川排水潭北段右岸為頂灣潭河濱生態走廊，流水潺潺、魚群悠悠，而左岸現況為土堤，雜木竹叢橫生。楊瓊瓔偕同賴朝國邀請水利署第三河川局今日舉辦護岸改善工程施工前說明會，潭子區長林勳爵、潭北里長林俊堂、社區發長協會理事長林瑞豐及多位社區居民均出席。

第三河川局正工程師張榮傑簡報說明，柳川排水潭北段左岸為土堤邊坡，如遇颱風、強降雨，水流易沖刷堤岸，也會造成農地土壤流失，該工程除加固護岸基礎，坡面採用護坡植草磚，兼顧景觀綠化，並規畫堤邊步道，總經費約1700萬元，可穩定護岸、保護岸邊附近民宅及居民生命財產安全，並可改善河岸環境促進整體河岸景觀。

潭北里長林俊堂表示，社區有不少長輩，腳力恐無法走完左、右岸步道，建議增設連結兩岸的人行跨橋。潭子區長林勳爵也呼應增設跨橋，並關心步道燈光照明問題。

賴朝國提到，護岸坡面採用植草磚生態工法，能否負荷氣候變遷帶來的強降雨沖刷。三河局說明，上游旱溪河段已建置截水分洪道，水量、水流來到柳川排水潭北段均趨緩，植草磚護坡經過精算評估安全性絕對沒問題。

三河局長張稚煇提到，坡面維持植草，有助減緩洪水流速，並有穩固土壤功能，而該段河道狹窄、護坡較為陡峭，不適合開放親水，但完成土堤改善及堤邊步道，生態景觀更為豐富；至於燈光照明設施部分，將預留供電管線，請市議員協調市府建設局、區公所增設，人行跨橋會納入變更設計或另行籌措經費施作。

楊瓊瓔表示，施工前說明會讓社區了解工程影響層面，該工程她前後會勘3次，並爭取1700萬元預算，近日發包無廠商投標而流標，讓她十分憂心，三河局接續辦理第二次發包，應可順利決標，最快農曆年前動工，明年汛期前完工。