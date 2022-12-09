機車停福興鄉福寶橋人不見，彰化縣消防局第三大隊發動空拍，出動救生艇等海空大搜尋。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

機車停福興鄉福寶橋人不見，彰化縣消防局第三大隊發動空拍，出動救生艇等海空大搜尋。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣福興鄉福寶橋上午8點發生溺水事件，報案人稱堂弟失聯，機車停於橋頭，彰化縣消防局第三大隊動員海空大搜尋，空拍確認為溺者位置後，救生艇等飛馳前往救援，但溺者已經明顯死亡。

彰化縣消防局第三消防隊接獲報案時，在福寶橋現場發現一部機車，當時退潮無法下船艇，以岸巡方式徒步搜索，並協調民力支援空拍機及彰化縣救難協會人員、海巡單位到場協助搜索、洪堀派出所也協助調閱周邊監視器。

這次救援共出動各式消防車輛2台，救護車1台、救生艇3台、水上摩托車1台、空拍機1台，消防人員8人、義消人員1人、替代役2人、海巡人員6人。

9時50分時橋上救援人員以望遠鏡搜索時發現疑似膚色物，距機車位置約120公尺，福興分隊長黃倢奕隨即指派空拍機前往確認，經空拍機確認為疑似溺者後，由救援人員攀爬穿越樹林接近溺者位置，接觸後發現溺者有屍僵情形已明顯死亡。

機車停福興鄉福寶橋人不見，彰化縣消防局第三大隊發動空拍，出動救生艇等海空大搜尋。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

由於溺者隨潮漂帶到紅樹林深處，搬運不易，已開始漲潮，幸好及時發現，否則遺體可能再度被漂走，消防人員下船艇前往配合岸際人員實施搬運，救援人員使用福壽袋包裹溺者後，並使用器材車吊掛上岸，經家屬確認是報案失蹤的42歲黃姓死者，明顯死亡未送醫，交由家屬及員警後續處理，初步研判沒有他殺嫌疑。

機車停福興鄉福寶橋人不見，彰化縣消防局第三大隊發動空拍，出動救生艇等海空大搜尋。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

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