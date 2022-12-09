露露檸檬（Lululemon Athletica Inc）上季業績表現優於市場預期，但對於本季這個年終黃金銷售檔期的營收與獲利預測意外保守，周四盤後股價大跌逾7%。在物價壓力升至數十年新高之際，消費者對高價服飾的支出轉趨謹慎。

通膨高漲、利率升高以及美國經濟可能衰退的擔憂使消費者的花錢方式發生變化，由於消費者手頭吃緊，花費主要集中在必需品上，服飾和運動服的銷售受到衝擊。

Jane Hali and Associates分析師Jessica Ramirez表示，露露檸檬的財測有些保守，因為這不是一個對消費者最好的環境，感覺該公司誠實地提出了警告。

露露檸檬第三財季業績優於市場預期，並上修全年營收和獲利預測，但第四財季展望保守。

第三財季（截至10月底）營收年增28%，為18.6億美元，優於市場預估的18.1億美元。經調整後每股盈餘為2美元，亦優於市場預估的 1.97美元。同店銷售額年增22%，優於市場預估的成長19%。

財務長Meghan Frank在財報發布後的電話會議上表示，今年的節日旺季有個很不錯的開始，感恩節周末檔期的客流強勁。

截至第三財季底，該公司的庫存暴增85%，至17億美元。執行長Calvin McDonald對此表示，去年因為供應鏈緊缺導致庫存水位過低，因此今年公司決定增加庫存，「我們對庫存的品質和數量仍然很放心」。

露露檸檬預估第四財季營收介於26.1億至26.6億美元，分析師預估為26.5億美元。此外，該公司預估本季每股盈餘介於4.20～4.30 美元，分析師預估為4.30美元。

該公司將全年度（截至2023年1月29日）營收預測從介於78.65～79.40億美元上修至介於79.44～79.94億美元。將全年調整後每股盈餘預測從介於9.75～9.90美元上修至介於9.87～9.97美元。