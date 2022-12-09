兆豐投信看出台股ETF投資大趨勢，更希望為台灣市場首創引進「等權重」設計理念的ETF，將發行兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金並於12/8准募，預計募集期間為2022/12/26~2023/1/3，參與募集入門價為15000元新台幣，掌握各產業趨勢的紅利機會。

近年來台股個股輪動頻繁，在2019年底疫情爆發以來更顯著。隨著台股投資人偏好轉變，被動式基金規模持續壯大，加上台股ETF交易相對簡單、成分股組合較透明等投資優勢，採取ETF規劃存股的投資人也日益增加。據統計，台股ETF整體規模自2019年底新台幣1,274億元，高速成長至2022年10月底約新台幣7092億元，顯示資金高速成長的程度。

就台股市場來說，市值加權型ETF為相對主流的加權方式，如：台股加權指數，藉由衡量指數成分股的整體表現，調整不同成分股占比，意即市值越大的公司，占指數成分股比重越高。但這類指數多重壓單一個股或產業，當市場波動加大或單一個股跌幅擴大時，該指數績效容易受影響。

等權重(Equal Weight)指數型ETF，則是各成分股具相同比例，減少重壓單一個股或產業的風險，在景氣循環中對整體績效帶來助益，如將發行的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金，掌握臺灣證交所上市29個產業分類股票中各類龍頭股，等權重成分股透過定期調整回歸到相同權重，有效達成投資再平衡。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金將依照「流動性、發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利排序值」等條件，依序篩選成份股；若有該產業未選取足額成份股時，缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補，預計每年6月、12月進行調整至相等權重，有助掌握產業龍頭股票並兼顧獲利能力與股息配發，相對適合存股族的投資人納入資產配置中。