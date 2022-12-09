文聖國小辦理COVID-19疫苗追加劑校園集中接種。（王揚傑攝）

文聖國小辦理COVID-19疫苗追加劑校園集中接種。（王揚傑攝）

新北市今（9）日起辦理國小6歲至11歲學童COVID-19疫苗追加劑校園集中接種，包括莫德納雙價疫苗及BNT單價疫苗追加劑，根據家長意願書安排接種，教育局長張明文上午到板橋區文聖國小關心學童疫苗接種情形，他特別叮嚀學童，接種後避免劇烈運動，身體不適要立刻向老師反映，也提醒學校密切觀察學生身體狀況，同時做好防疫，維持校園正常運作。

教育局表示，配合中央政策自12月2日起學童接種COVID-19疫苗追加劑，莫德納雙價BA.4／5次世代疫苗擴及提供6歲至11歲兒童追加劑接種，另年滿5歲未滿6歲兒童則提供BNT單價疫苗追加劑接種。新北市採「合約醫療院所接種」及「校園集中接種」雙軌併行措施，11月30日起已開放「新北市政府新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」，民眾可預約後至新北市合約醫療院所或中和Global Mall接種；國小及幼兒園部分，則自12月9日起至12月30日辦理校園集中接種作業。

文聖國小校長沈玉芬表示，學校配合教育局與衛生單位規畫苗接種時程，發給家長接種須知及評估暨意願書，提供家長充分資訊及考慮時間決定是否讓子女接種疫苗追加劑，並請老師及家長於學生接種後要留意學生身體狀況。

張明文表示，本次為國小及幼兒園學童首次接種COVID-19疫苗追加劑，已提醒學校於接種當日安排靜態活動，接種後兩週調整課程內容減少激烈教學活動，觀察學生身體狀況。學童接種後若有不良反應，除要求學校依規定盡速通報，學童得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則。完成接種後，可加入Taiwan V-Watch疫苗接種健康回報，提升對COVID-19疫苗安全監測、關懷照護及因應效率，協助學校妥善因應疫情，守護師生健康，維持校園正常運作。