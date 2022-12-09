新北市某國小6日傳出有同學在美勞課下課後，竟拿美工刀抵住同學脖子，被抵脖子的學生家長得知後，怒而貼文臉書地方社團，要求對方家長管自己孩子，並要求校長老師要有所作為。對此，校方今表示，美工刀裡沒有刀片，該生為特教生，會加強輔導以及進行課堂關照協助；教育局回應，將責請學校妥適進行學生輔導，並持續加強校園法治及品德教育，以建立友善和諧的學習環境。

被抵脖子的學生家長在地方社團臉書表示：「這位帶美工刀的小朋友家長，麻煩你們管一管自己的小孩子，還有國小校長、老師也麻煩有點作為，不要哪天有人受傷了，才再道歉。」

校方表示，美勞課都請小朋友自備器材，該生是特教生，本就是個案輔導對象，所以老師上課前有做前置處理，美工刀裡沒有刀片，該生渴望有朋友，不擅長人際，做勢把美工刀架在脖子附近，以為該行為是與同學間嬉鬧。

校方說，事件發生，已請該特教生家長到學校，詢問是否有需要醫療資源的介入協助，未來對來該特教生情緒突然高揚的話，才能做根本性處理，目前校方已加強輔導，也有學輔人員在做課堂關照協助。

教育局回應，經向學校瞭解，行為學生因不擅人際互動，下課時間和同學嬉鬧時，將原本美勞課堂使用美工刀放置於同學脖子附近（無刀片）約2秒，經其他同學提醒後收回。

學校知悉後，即介入處理，完成通報，並聯繫該生家長說明原委及研商積極性輔導資源介入，以避免類案再生。另校方已安排學輔人員，協助該生課堂學習，加強人際良性互動及安全教育宣導，同時提醒班上學生如發現或遭遇不當情事，應立即向師長反映尋求協處。