新竹市長當選人高虹安深陷助理費風波，媒體人周玉蔻日前在臉書稱高虹安宣誓就職前，就會被收押禁見，對此，高虹安9日表示，周玉蔻的話聽聽就好，檢調偵辦有專業、工具與法定程序，不是周玉蔻說抓走就抓走，這樣的言論大可不必。

針對何時要辭立委，高虹安表示，先前也報告過，目前在預算的會期，她自己也送了相當多的預算案到委員會，會盡快完成相關交接程序，一定會在就任市長之前，辭去立委工作。

民進黨在竹市選戰失利，立委柯建銘昨在臉書發文，請新竹鄉親不要氣餒、不要哭泣。對此，高虹安表示，依照這次民主選舉的結果，「更多新竹市民應該是喜極而泣」，她也表示，一定會努力把新竹治理好，不管是為了自己、柯總召或大多數新竹市民，都是必須要做的事。

另外，針對網紅「四叉貓」劉宇日前爆料，曾任高虹安國會助理的江青山，上班時間都在跟拍黨主席柯文哲。高虹安則表示，江青山也就是「熊熊」，本身是直播主和粉專擁有者，在國會工作是負責與黨團聯繫和立法院問政內容，如法案公共議題意見蒐集、社群網站黨員意見彙整等，都跟立院問政高度相關，也進行問政或記者會直播。

高虹安強調，不需要把正常工作的助理講成這樣，江青山確實是「柯粉」沒有錯，也會利用一些時間去跟拍柯文哲，這是他個人對柯文哲追星的行為，過度渲染成他是人頭助理，真的非常過分。

至於有國會辦公室主任在外表示要上繳3萬元公積金，高虹安則表示，之前聲明過很多次，既然檢調已經進入偵辦程序，不需要再多次澄清。

高虹安9日也從新竹市選委會手中接下市長當選證書，她表示，接下來最重要的就是12月25號就職宣誓的典禮，目前也正在跟新竹市政府進行交接，上任後一定衝刺市政、全力以赴，至於副市長與市府團隊名單，仍在緊鑼密鼓徵詢與組建，完成後會盡快向全體市民報告。