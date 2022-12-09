SHOKICHI。（年代提供）

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將在桃園高鐵站前廣場盛大舉辦，桃園市政府於今（9日）丟出震撼名單，日本天團EXILE放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI將一同擔綱晚會開場嘉賓，他們特別準備「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」的表演節目獻給台灣粉絲；而國民姐夫AKIRA也透露，演出內容絕對是台灣的朋友沒見過的模式，希望大家好好期待。

EXILE放浪兄弟於2001年出道，將J-POP與舞蹈表融合，以精湛舞技和特有的R＆B風格征服樂壇的偶像團體，而更在日本累積超過2000萬張專輯銷售量，放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI將首度在台灣跨年，擔任「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」的開場嘉賓。AKIRA表示，由於這次是久違的舞台表演，所以特地和SHOKICHI組合演出，表演橋段精心設計保證精彩，同時準備許多跨年名曲，希望能帶給大家一個美好又特別的跨年夜。而AKIRA也透露今年農曆過年間，將會與家人在台灣一起度過佳節。

許久沒有來到台灣的SHOKICHI難掩興奮之情表示，過去3年期間在疫情影響下，每個人的生活都受到許多限制，對於這次終於有機會站在台灣粉絲面前演出，內心感到非常感激。此外，SHOKICHI也透露跨年晚會後的計畫，他在年底將會有連續的公開演出，過年期間則是會回到日本好好休息。

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」所有卡司：Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團「VIVIZ」跨海演出。