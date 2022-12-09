高通宣布，推出高通Compact Macro 5G RAN平台，盼藉該新平台加速市場對毫米波的應用，也幫助生態系充分實現室外5G毫米波網路的優勢。全新高通Compact Macro 5G RAN平台預計將於2023年第一季開始送樣給客戶。

高通全新平台解決了廣域毫米波覆蓋的優先成本和範圍指標問題，利用針對小型基地台的高通FSM 5G RAN平台，同時搭載大型(macro-grade)天線模組支援功能與256個天線元件，提供高達60dBm的尖峰等效全向輻射功率(EIRP)和高達1GHz的頻譜。小型基地台精簡設計的專業知識結合大型基地台天線高效能、長距離毫米波覆蓋相關專業技術的強大組合，還可提供深具吸引力的價格，促進全新級別室外部署用的緊湊型大型基地台發展。

毫米波具巨大潛力可實現廣域室外5G網路部署，但想要充分發揮其潛力，關鍵在於解決總擁有成本(TCO)的問題。全新高通Compact Macro 5G RAN平台旨在直接克服挑戰，為緊湊型大型產品提供長距離效能增強功能，相較採用高通FSM 5G RAN平台設計的小型基地台增加一倍以上的覆蓋範圍，進而大幅減少廣域網路覆蓋所需的基地台數。此外，藉由發展針對小型基地台的高通FSM 5G RAN平台，此款緊湊型大型解決方案可因應大型解決方案常見的能源效率、規模和成本複雜性等問題，使部署更便捷。

值得一提的是，此解決方案旨在透過大幅減少障礙來提供廣域網路覆蓋和容量，進而推動毫米波基礎建設的部署發展。相較於類似高效毫米波大型解決方案，這些緊湊型大型基地台功能，藉由降低高達50%特定覆蓋區域的基地台設備成本，為關鍵使用案例提供重要的價值。

高通技術公司資深副總裁暨蜂巢數據機和基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，此一創新解決方案能以深具吸引力的價格提供合作夥伴所需的覆蓋範圍、效能、能源效率和外型設計，將有助於精簡部署並加速毫米波的應用，幫助生態系充分實現室外5G毫米波網路的優勢。