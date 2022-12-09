台北市政府法務局 袁秀慧局長（左起）、 薛楷莉、台灣服務發展協會副理事長 樊芳銘。（薛楷莉提供）

疫情影響商業服務將近3年，但台灣服務業仍然以創新發展昂首前進，中天新聞轉型媒體大獲好評，由薛楷莉製作主持的《健康超給莉》醫療健康節目，在薛楷莉生日的前夕，獲得台灣商業服務業品牌的「行銷創新獎」，該節目除了提供醫療健康資訊，同時也發揮愛心，在節目中幫流浪狗找新主人。

節目在網路直播，觀眾能即時與節目中邀來的醫生專家及具醫護背景的主持人薛楷莉一起諮詢討論健康醫療問題，觀眾邊看節目邊可以獲得健康問題的解決方法，製作人兼主持人薛楷莉說：「這是後疫情時代發展給她的靈感，可以及時提供且免費幫助直播的觀眾，才是醫護人員應該做的。」

薛楷莉獲獎的好消息也回母校與學弟妹分享喜悅，並勉勵即將踏上醫護實習的後輩除了學習醫學知識在醫院臨床幫助人之外，也不要小看自己的力量，善用社群媒體，如同中天新聞節目一樣在社群平台發光發熱。這次回母校，薛楷莉也分享在實習中如何結合學校所學臨場發揮。

尤其提到最近快要跨年，學弟妹要如何在壅擠的人群保護好自己的安全，避免韓國梨泰院擠人意外發生等急救及事前保護措施，比方事前先看好幾個逃生方向、天氣若變差需逐漸意識到要自行疏散、背包永遠背在前胸，不僅重要錢包手機可以隨時看緊，萬一人多擠來擠去也可預留空間避免壓住肺部。