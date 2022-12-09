中視《洞裡的月亮》推出口述影像版。（中視提供）

中視優質好戲《洞裡的月亮》四月播出時深獲好評，在12月該劇也將推出口述影像版，讓視障朋友也能欣賞這部溫馨的作品，中視以服務公益為出發點，將自製的電視電影《洞裡的月亮》製作成口述影像版，除了保留戲劇原本的對話與音效，更加入敘事旁白，針對畫面、演員表情及動作、場景等都有更生動的描述，讓視障者在欣賞作品時，更能感受戲劇的張力與節奏。

《洞裡的月亮》由演員孫可芳、李淳、王滿嬌、鄭志偉、蘇炳憲、何豪傑、孫淑媚等主演，故事描繪三兄弟為賣祖厝分家而產生衝突，在台北生活的姪女回到家鄉，看到長輩失和感觸良多，更心疼奶奶年老時要面對兒子爭產的糾紛，最後藉由尋找記憶中的料理味道，而重拾家人之間的情誼。

導演透過鏡頭，細膩刻畫家人之間的真實相處，也讓觀眾深刻感受到人性的溫度，該劇也入圍第57屆「最佳戲劇類節目攝影獎」。製作優質好戲就是希望讓更多觀眾被故事打動，所以精心推出《洞裡的月亮》口述影像版，並於12月11日晚間10點在中視經典台播出，12月17日上午5點在中視綜合台播出。