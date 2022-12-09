關於足壇「GOAT（Greatest of All Time，史上最偉大）」的爭論，不下梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）2人之間，而在所屬隊伍皆闖進8強之後，FIFA（國際足總）官網也特別報導，若梅西、C羅如多數球迷所願在世界盃冠軍賽相遇，史上最偉大球員的爭論將會就此終結。

阿根廷及葡萄牙分屬不同半區，因此2隊要在淘汰賽碰頭，只會在決定獎牌的冠軍及季軍戰展開爭鬥，儘管談論「GOAT」的話題已久，梅羅2人的生涯成就也極其亮眼，包辦了12座的歐洲金球獎及8次歐冠聯賽冠軍，不過象徵足球最高榮譽的世界盃冠軍，梅羅2人還未能完成這終極霸業。

阿根廷必須在10日的8強賽擊敗荷蘭，然後再跨過克羅埃西亞及巴西之間的勝方，阿根廷就將是繼2014年後，再度闖進世界盃決賽。葡萄牙則是挑戰隊史首次進入決賽，第一個關卡是8強闖過摩洛哥，4強迎戰法國及英格蘭的勝者，FIFA也指出，對於2支球隊來說困難重重，不過考慮到他們替自己設定的目標，沒有什麼是不可能的。

梅羅在世界盃冠軍賽上展開對決，這會是所有足球迷心目中最完美的結局，FIFA也表示若這齣媲美好萊塢劇情的戲碼真實上演，2位在足球界獲得最多個人榮譽的巨星中，將有1人獲得世界盃冠軍，替自己職業生涯加冕，而另一位只能接受關於「GOAT」爭論被終結的事實。