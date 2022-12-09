國際金融協會（IIF）表示，外國投資者在11月份流入中國股市達到85億美元，為今年以來單月最高。不過，中國債市繼續出現資金外流，2022年迄今為止累計流出近770億美元。

香港經濟日報10日報導，IIF報告指出，中國政府近期優化防疫政策，可能會推動資金回流到中國的投資組合。上證指數11月累計上漲8.9％，香港恒指更大漲26.6％。

另外，國際投行摩根士丹利日前也表示，如果中國政府真的邁向重啟因新冠疫情封鎖的經濟，中國股市將跑贏其他新興市場，甚至全球主要市場。這是摩根士丹利兩年來首度改變對中國股市的看法，該行把中國股市評級調高至「增持」。

Laura Wang為首的中國策略師團隊指出，中國政府近期開始邁向重啟經濟，而且陸續有其他好消息來到，包括12月中旬的中央經濟工作會議、與美國解決審計爭議、美國國務卿布林肯即將來訪等，均有助中國股市情緒逆轉。