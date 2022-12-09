肩負傳承與創新重任、台中市不動產開發公會「新世代委員會」，8日舉行第十屆會長交接典禮，由帝闊建設協理羅時儒接任新會長。

第九屆會長、富旺國際副總經理林祐任表示，中部建商除了團結，組織性也相當強大，同業間一向保持良好互動，近年新世代會員數成長快速，迄今累計已破百名，如此蓬勃發展不僅深獲友會肯定，更須感謝現任理事長、富旺（6219）國際董事長林正雄，以及三位榮譽理事長-龍寶建設董事長張麗莉、嘉磐建設董事長魏嘉銘、豐邑建設總經理邱崇喆等同業前輩無私支持與大力相挺，也讓他深刻了解到，新世代委員會有著「十年磨一劍」、接軌國際眼界的全新使命。

近年建築美學意識抬頭，力求表現青出於藍的新世代委員會，透過各項產業論壇和建築參訪持續累積專業。

林祐任也提到，因應疫情今年5月例會改為線上會議模式，創下500多人次參與紀錄；11月出發德國進行交流參訪也是收穫滿滿、完美落幕，「台中不只宜居，在建築前輩們用心雕琢和堅持下，市容和建築也是公認最漂亮的，新世代委員會有著傳承和歷練的課題，我很有信心，第十屆將有一個最美好的、嶄新的開端！」

主辦單位表示，今年交接典禮首次於普立茲克建築獎得主-伊東豊雄設計、台中麗明營造施工的國家歌劇院舉辦，參與貴賓突破200人，除可一睹大師作品，更能就近欣賞七期璀璨夜景，讓所有與會長官、外縣市友會貴賓，齊步見證台中市穩健茁壯的建築與美學實力。

第十屆會長、帝闊建設協理羅時儒表示，鑑於建築業邁入新世代數位轉型、推案需從網路社群進行布局，加上目前新世代委員會有許多八年級新血加入，接任後他將善用媒體公關、行銷企劃的人脈與專長，跳出舒適圈，多方舉辦設計、美學與行銷相關的講座論壇，在充實與深化專業同時，努力拉近會員距離，「或許無法立竿見影，但有人先撒下種籽努力澆灌，才能期待未來的豐厚收穫！」

以共學、共享、共好為目標，持續拓展建築領域和新知，共同參與社會公益活動，為提升大台中文化與生活美學盡力，新世代委員會不只任重道遠，也將發揚中台灣優秀的建築力，躍上世界舞台、綻放自信光采。