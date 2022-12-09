在緊繃忙碌的日常生活中，適度的放鬆有助身心健康，不過有些人對自我的要求極高，甚至到了旁人無法理解的地步，敬佩之餘也感到些許壓力。運勢網站《摘星工廠》點名3星座，將自律變成習慣，對自己極為嚴苛。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，為了達成自己的目標，對自己極為嚴苛，甚至到了「自虐」的程度，讓旁人看了敬佩不已，但他們絲毫不覺得辛苦，因為處女座認為，只要成果如自己所願，過程中的辛酸艱難都不值一提。

▍摩羯座

摩羯座平時總是不苟言笑的模樣，讓人覺得很有距離感，這其實是因為他們內心時刻保持警戒，在事情還沒了結之前，很難放鬆自己。加上摩羯不服輸、很渴望受到肯定，深知要想出人頭地必須吃點苦，所以總是繃緊神經，逼迫自己堅持到底，這樣的氛圍也感染周圍的親友，有時讓人又敬又怕。

▍金牛座

金牛座在職場上是個不折不扣的工作狂，因為個性木訥務實，所以做事也極為認真，只要設定好目標，就算過程再累再苦也不會鬆懈下來，直到將事情圓滿達成。金牛座平時放鬆的時候很廢，不過一旦繃緊神經，自律的程度就連旁人也望塵莫及。