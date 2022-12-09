大陸長二丁成功發射高光譜綜合觀測衛星，創造多個國際大陸第一。圖為型號隊伍工作人員根據火箭保管技術要求，參考其他型號長期貯存的寶貴經驗，妥善制定發射場貯存方案。（澎湃新聞／ 中國航太科技集團提供）

大陸長二丁成功發射高光譜綜合觀測衛星，創造多個國際與大陸第一。（澎湃新聞／ 中國航太科技集團提供）

澎湃新聞報導，大陸長征二號丁遙四十五運載火箭9日2時31分在太原衛星發射中心點火升空，將高光譜綜合觀測衛星送入預定軌道，發射任務圓滿成功，創造多個國際大陸第一，星箭均由中國航太科技集團八院抓總研製。

長征二號丁運載火箭是常溫液體二級運載火箭，具有「可靠性高、經濟性好、適應性強」等特點，可支援單星、多星並聯、串聯、搭載等多種形式的發射需求。其太陽同步圓軌道運載能力可達1.3噸（軌道高度700公里）。

本發任務因計畫臨時調整，火箭試驗隊進場後面臨型號長期貯存發射場的情況。型號隊伍根據火箭保管技術要求，參考其他型號長期貯存的寶貴經驗，妥善制定發射場貯存方案，對箭體所處環境的溫溼度、貯箱壓力等每日監測、關鍵重要產品返滬複測；再次返回發射場前，針對貯存以及產品複測情況進行詳細複查確認，並由八院組織專家隊伍進行審核，確保任務順利實施。

此外，寒流侵襲給火箭發射帶來更加嚴酷的考驗，長二丁研製隊伍除了採取發動機艙增加保溫層、空調送風和游機加溫等應對措施外，提前查找薄弱環節、形成相應預案，做好了萬全準備。

本次發射是長征二號丁運載火箭第71次發射，是八院抓總研製的長征系列運載火箭第177次飛行試驗，也是長征系列運載火箭第453次發射。

此次發射的高光譜綜合觀測衛星是高分專項天基系統的重要組成部分，是實現高分專項高光譜觀測能力的重要標誌，將進一步提升中國高光譜遙感數據的自給率，主要應用於汙染減排、環境品質監管、大氣成分監測、自然資源調查、氣候變化研究等。

高光譜綜合觀測衛星發射成功後，將具備國際綜合性能第一的大幅寬中高空間解析度長波紅外探測能力、大陸國內成像光譜解析度第一的可見短波寬譜寬幅高光譜成像能力、大陸國內空間解析度第一的汙染氣體高光譜探測能力，還將在軌實現大陸國內第一次衛星三軸機動對月亮定標。

國際綜合性能第一的大幅寬中高空間解析度長波紅外探測能力。衛星搭載的寬幅熱紅外成像儀觀測幅寬達1500km，與美國同樣解析度的Landsat衛星相比，觀測幅寬提高7倍，熱紅外觀測通道數提高1倍，可反演全球高精度地表溫度資訊。

大陸國內成像光譜解析度第一的可見短波寬譜寬幅高光譜成像能力。衛星搭載的可見短波紅外高光譜相機最高光譜解析度達到2.5nm，可獲取更精細的光譜資料，大幅提高我國對甲烷等溫室氣體排放、水污染監測、礦產和油氣資源勘查等能力。

大陸國內空間解析度第一的汙染氣體高光譜探測能力。衛星搭載的大氣痕量氣體差分吸收光譜儀空間解析度達24×13km，光譜解析度達0.3-0.6nm，可實現臭氧、二氧化氮、二氧化硫等污染氣體觀測。

另外，為進一步提升可見短波紅外高光譜相機的定標精度，衛星將在軌實現國內第一次衛星三軸機動對月亮定標。

八院透露，該星將與高光譜觀測衛星、大氣環境監測衛星組網，實現每天3次大氣環境探測全球覆蓋、1次紅外遙感全球覆蓋，3天對中國及近海地區高光譜、全譜段重訪觀測，可快速滿足行業熱點需求。衛星投入使用後，將應用於生態環境動態監測、自然資源調查、大氣成分探測等方面，大幅提升全球大氣汙染物監測能力，顯著提高中國對甲烷等溫室氣體排放點源和水體汙染排放點源的區域宏觀監管能力，有力支撐複合型大氣汙染防治，助力打贏「汙染防治攻堅戰」，為「全國重要生態系統保護和修復」「積極應對全球氣候變化」及「美麗中國建設」等提供支撐。