華爾街大多頭、摩根大通分析師Marko Kolanovic最新報告提到，投資者在短期內應該要拋售能源股，因為可能出現20至30%的跌幅，主要原因在於能源價格與股價已經出現嚴重背離的狀況。

美媒財經媒體報導，Marko Kolanovic雖然認為能源股在短期內將劇烈下跌，但長期來看仍處於超級週期，「長期來看，能源股暴跌2至3成將是一個很好的切入點，尤其聯準會轉鴿後，經濟全面復甦。」

值得一提的是，標普500能源指數今年以來上漲超過52%，是今年標普500指數中唯一一個保持漲勢的主要族群，Marko Kolanovic建議，「這是投資者賣出股票的一個機會，可以選擇直接賣股或出脫概念股。」

此外，Marko Kolanovic認為，受到利率恢復有利環境、大陸疫情結束經濟全面開放等因素影響，明年大陸股市有高機率出現上揚，但仍需要謹慎看待，因為監管、地緣政治因素都存在不確定性。