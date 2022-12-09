今年度共有4位總鋪師大展身手，這次預計席開350桌，每桌6600元，附贈內門區農會伴手禮及摸彩劵一張，即日起受理報名。(林雅惠攝)

睽違2年多，2023年內門「初二回娘家」辦桌活動再度開辦，將於1月23日開張，高雄市政府農業局攜手內門區農會，結合名聞遐邇的內門辦桌文化，將放山雞、封肉、筍干等在地新鮮食材，經由總鋪師大廚的巧手運化，讓在地農產與各項食材搖身一變，成為一道道精湛美食上桌，讓返郷兒女重溫家鄉好味道，讓外地遊客能品嘗內門特色文化饗宴。

內門「初二回娘家」辦桌活動已辦理數年，每年都是內門地區的年頭重頭戲，農業局副局長王正一說，內門有許多優秀的農產品，包括芭樂、龍眼、芭蕉等等，農會也研發很多加工品，像是行銷新加坡的龍鳳酥及今年重新包裝設計的蜂蜜，農業局近年來輔導內門區農會龍鳳酥產品拓寬銷售通路，透過外銷開展海內外市場，並借助休閒農業的旅遊規劃，行銷內門文化，結合旅遊推廣讓內門農產與文化行銷至全世界。

內門農會總幹事洪輝煌表示，今年度共有4位總鋪師大展身手，經過2年不見，很期待大家回內門走走、吃頓好辦桌，這次預計席開350桌，每桌6600元，附贈內門區農會伴手禮及摸彩劵一張，即日起受理報名，報名期限至2023年1月10日（或額滿）為止。

洪輝煌說，往年皆人人搶訂，去年因嚴峻疫情停辦，今年勢必掀起訂購熱潮，訂桌盛況可期，想要一試「總鋪師故鄉」出產的道地好口味，趕緊攜家帶眷加緊腳步訂起來！訂購專線：07-6672161、07-6673737，歡迎踴躍洽詢。