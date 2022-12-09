陽台堆滿雜物，目測約有7隻兔子窩在陽台中。（蔡明亘攝）

桃園市平鎮區金陵路二段一處民宅成了「兔子屋」，2年前一名柯姓男子在家飼養約164隻兔子，因環境髒亂造成鄰居困擾，桃市府協助清理並將兔子送至合法單位。豈料當時他偷留2隻，至今又繁衍出80多隻，大量兔子在屋內跑跳，地面堆積糞便，甚至地上毛巾裡也藏有幼兔，市府將再次介入處理。

現年61歲的柯男，獨自居住在金陵路巷弄內一處民宅3樓。他表示，過去曾從事特殊教育行業及汽車業工作，但不幸中風，身體無法負荷工作節奏被裁員，如今每個月靠8300元勞工退休金過活，三餐隨意解決，喜愛小動物的他，大部分的錢都花在養兔子，是他現在生活中的重要寄託。

柯男家中環境髒亂，多隻兔子在客廳跑跳。（蔡明亘攝）

兔子的葉菜類飼料直接散落在地面。（蔡明亘攝）

不過據了解，柯男的妻子多年前因癌離世，心理打擊過大，因此患上精神疾病，2名孩子都在中部工作，便1人守在平鎮的家。5年前因緣際會獲得1公1母共2隻兔子，2年前被發現竟繁衍到164隻，通通養在家中，髒亂環境與異味引起附近鄰居多次抗議。

當時金陵里長莊育勝請相關單位協助柯男清理家中環境，並把大量兔子送至合法單位飼養。只是沒想到，2年前柯男偷偷留下2隻兔子，飼養至今又繁衍出80多隻，「兔子屋」再度復活。

廚房也成了養兔子的空間。（蔡明亘攝）

廚房旁的房間更有多隻兔子生活在此。（蔡明亘攝）

記者穿上鞋套實際走入這間兔子屋，一推開門立即聞到濃厚異味，約有7隻兔子窩在堆滿雜物的陽台，進到屋內可見，鍋碗瓢盆隨地置放，家中僅有簡單傢具，床墊也直接放在客廳，地面堆積大量兔子糞便及垃圾，各種葉菜類飼料也散落地板，環境十分髒亂。

兔子屋中，多隻兔子在客廳跑跳完全不怕生，柯男還特別提醒不要踩到地上的毛巾，因為裡面有體型仍小的幼兔，且屋內廚房與旁邊房間，也成了飼養兔子的空間，若是好天氣，恐怕異味加倍會令人無法忍受。

莊育勝與柯男耐心溝通半個月後，今邀集動物保護處、衛生局、社會局、環保局與警方等單位到場會勘，決議盡速派員清理，由環保局協助清除廢棄物，動保處將兔子送至學校或合法展演場所例如牧場，最慢下周清理、運送完畢。另衛生局也會協助柯男後續就醫治療，社會局將聯繫其家屬定期關懷。