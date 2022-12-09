靳筱葳參加新加坡美容展，和當地業者交流、分享。（翰森娛樂提供）

「紋繡教主」靳筱葳日前參加新加坡亞太區美容展 Cosmoprof Asia 2022，是她解封後首次出國，該展包括會場管理、認證參展人員等，均安排的有條有理，活動更有來自法國、澳洲、日本、韓國等地的美容業者同行，讓靳筱葳直呼：「我們就像是國家代表隊參加世界盃，真的很有意思。」

該美容展宛如國際級大會，靳筱葳表示，「這次參加讓我比較有感觸的是，看到幾乎每個國家都有分區，一整區都是同一個國家的產品，唯獨比較可惜的是，這次沒有台灣專屬的一區」，這也讓她放話說：「沒關係，下次有機會我們再來組隊參加！」

靳筱葳此趟不虛此行，像是做了市調，邀請當地美容業者交換寶貴意見，她說：「了解到在地人不做美容服務操作的工作，這讓我非常訝異，以這邊的消費金額跟台灣相比，如果能引進台灣的美學紋繡老師，想必會有另一塊新的藍海市場！」

靳筱葳表示，想努力嘗試將美容、紋繡、教學做成一條龍服務，提供好的就業機會與美容業的從業人員雙方結合，創造更新的市場，「所以我們著重不只是單純在教學，也努力在拓展市場上更花心力，有的市場就會需要更多的老師。」

對「美的領域」向來很有心得的靳筱葳，表示新加坡有「花園城市」之稱，高綠覆率的城市，妙喻像人一樣，「若沒有一點裝飾的點綴，就像一張蠟黃的臉」；她認為，「城市有綠化點綴，好比彩妝一樣，令人美麗、放鬆充電的城市，這幾天也提升了個人美感與專注力。」

韓國美業學院天王級代表暨Skin52創辦人具東垣先生將來台教學。（翰森娛樂提供）

此外，韓國美業學院天王級代表暨Skin52創辦人具東垣先生，將於12月20日、21日來台分享Mskin技術操作教學，詳情可上官網查詢。