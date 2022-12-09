高雄警方北上新竹，將誘騙女子的林男逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

林男詐騙手法。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新竹32歲林姓男子在網路上扮演「掮客」、「富商」，物色10多名顏值高、胸大的正妹，並稱媒合富商包養，依配合度能拿60萬元至200萬元包養費，誘騙正妹拍攝私密影片，直到正妹們遲遲拿不到包養費驚覺受騙報警。高雄警方循線下，於新竹住家將他逮捕，林男身分曝光，竟是「家裡蹲」宅男。後林男與被害正妹和解，高雄地檢署給予緩起訴處分。

林男從2020年開始，從臉書、IG等社群軟體中，物色高顏値、胸大、穿著清涼的女子，便以「掮客」的身分，向女子私訊，表示他在替富商們尋找包養正妹，並稱每月包養價從60萬元到高達200萬元的，那要看配合程度如何，並提供富商Line群，被害女子深信不疑，循著連結進入群組。

被害女子進群後，發現除了先繳納2000元「入會費」，還要填許多問券，如「覺得自己色嗎？」、「喜歡做愛嗎？」、「男生尺寸大會喜歡還是害怕？」、「喜歡戴套還是不戴？」等各種鹹濕的問題。

當女子逐一填完後，就會收到林男假扮富商的好友邀請，並在私聊期間，要求女子傳語音、照片或各種私密影片，女子一聽聞，認為能得到更好的包養價碼，於是拚命討好「乾爹」，拍攝許多照片、影片，林男能到影片後，更妄想「雙飛」，並傳訊息表示，另外介紹閨蜜一起入行，包養價碼會更高。

隨著被害女子與林扮演的富商私聊近1個月，林男辯稱近期公司周轉需資金為由，向女子借款，女子也不疑有他，陸續借出數千元至10多萬元，但後來女子一直未收到包養費，便要求刪除之前的照片、影片，但林男均無回應，才恍然大悟，報警求助。

高雄市刑事警察大隊獲報，月前循線調查下，發現掮客、富商均為林男，並鎖定新竹縣芎林鄉林男住處，林男見到員警，拒不開門配合，員警只好破窗進入抓人，林男父母知道得知自己兒子做錯事，也感到錯愕。

據了解，警方查出，林男無業住在家，自2020年上網行騙，2年獲利130萬元，初步清查，共有10多名不同女子的私密照片、影片，年齡層為20至30歲間，其中20至25歲居多，且均為胸大正妹。林男向警供稱，照片、影片均無外流，僅為自己欣賞用。

警方訊後依詐欺罪將林男移送高雄地檢署偵辦，因林男與被害女子和解，檢方於3日偵結，給予緩起訴處分，但需繳交8萬元予公庫，並上2場法治講習。

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