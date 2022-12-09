隨楠梓產業園區設置及台積電建廠員工遷入，為因應楠梓區人口結構改變，民國前12年即設立的「楠梓坑公學校」(楠梓國小前身)，校齡已屆120年，日前啟動「楠梓國小健康樓及和諧樓拆除及新建工程(第一期工程)」，總經費約1.5億元，預計2024年7月完工。

高雄市工務局指出，楠梓國小基地位於楠梓區東寧里，為楠梓舊部落中心地帶，開發甚早，機關林立，於民國前12年即設立「楠梓坑公學校」(楠梓國小前身)，校齡已屆120年，校內擁有多棵農業局列管老樹及時光標本等具有歷史紀念意義之相關設施，伴隨楠梓的孩童們一起成長，也是學校特色課程的發展重點。

高雄市新工處表示，楠梓國小第1期工程以樹屋的概念營造學習的環境，每位孩童象徵在森林成長中的幼苗。

本次工程主要內容包含新建地上4層鋼筋混凝土校舍1棟，總樓地板面積約3125平方公尺，包括23間普通教室、2間活動室及1間辦公室等，總經費約1.5億元，規劃設計包含綠化量、基地保水、日常節能、水資源、污水與垃圾改善等五大綠建築指標，完工後將可提供教師們優質的教學環境及學生們更寬廣的活動空間。(記者張雅雲/高雄報導)