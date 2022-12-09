台積電（2330）ADR昨天強彈1.97％，激勵今（9）日股價回神大漲2％以上，早盤最高衝上484.5元大漲13元、漲幅2.75％，在台積電突然攻堅大漲下，半導體類股指數成交值占比放大至三成以上，漲幅也超過2％，帶動聯發科（2454）、聯電（2303）及日月光投控（3711）等半導體四雄齊步走揚。

台股成也台積電、敗也台積電，本周因台積電跌了約11元（至上午約11點40分時）、跌幅2.23％，半導體指數也跌2.59％，加權指數跌1.76％，預期本周周線將收跌，終結過去連五周日K收紅的表現。所幸台積電今天展開反彈，台股周線跌幅可望因而收斂。

上市半導體股今天以達能股價漲停最亮眼，再來是聯陽漲逾7％，創新板的錼創科技-KY、已分割面額的昔日股王矽力*-KY、創意、世芯-KY等都漲逾4％，訊芯-KY、智原、聯發科、威盛、聯電、瑞昱、晶心科、台積電等，十多檔重量級半導體股全數大漲。