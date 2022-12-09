賴姓男子和女網友相約「純抱睡」，但賴男卻趁2人共枕機會，將手伸進對方衣服內亂摸，事後女網友氣憤難平，上網PO文公審賴男並提告。台北地檢署調查時，賴男辯稱是伸手時不慎觸碰到，檢察官因賴男曾為此行為公開道歉，認定他涉犯強制猥褻罪，9日提起公訴。

近年來，「純抱睡」成為新的交友型態，單身男女上網尋找陪半一夜的對象，單純睡覺，撫慰彼此的心靈。

檢警調查，賴男在網路上與女網友相約到旅館開房間「純抱睡」，但女網友感覺到賴男將手伸進她衣服內亂摸，認為賴男逾越了當初說好的「純抱睡」，當場拒絕，事後女網友上網PO文指責賴男。

為此，賴男在推特上公開為自己的失禮行為向女網友道歉，但女網友因氣憤難平，仍報警提告。

檢方調查時，賴男坦承雙方事前約定不涉性交易，只是「純抱睡」，認為他可能在擁抱對方的過程中，不小心觸碰到，但檢方依據賴男曾在推特上發文道歉，不採信其說詞，依強制猥褻罪起訴賴男。

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