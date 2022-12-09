巴赫姆特（Bakhmut）已經成為一個血腥的大熔爐，外媒更稱之為巴赫姆特絞肉機（Bakhmut meat grinder），為此，基輔不得不花費大量人力資源來維持陣地。烏軍不斷輪替人員，並且被迫退出據點，讓前進中的俄羅斯瓦格納（Wagner）傭兵部分的包圍了該城市。

前北約盟軍最高指揮官克拉克將軍（Wesley Clark）談巴赫姆特俄軍策略。（YouTube）

綜合外媒報導，巴赫姆特由烏克蘭武裝部隊第30旅和第53旅防守。陣地戰在該市東郊的工業區進行著，交戰雙方都沒有聲稱控制了新的設施，但都在巷戰中遭受損失。已退休的前北約最高指揮官克拉克將軍（Wesley Clark）評論道：「巴赫姆特是個絞肉機，俄羅斯人把烏克蘭人困住了。而防線是以這樣的方式建立的，沒有人可以逃脫。拿下巴赫穆特，俄羅斯人就能進入克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克（Slavyansk）。 而且它還提供了一個用來碾碎烏軍「殺戮場」（Killing Field），而這正是俄羅斯人想要做的。」

俄羅斯瓦格納傭兵仍繼續向西南方向推進，西部瓦格納集團最近沿著通往巴赫姆特的南部公路已經控制了一些村莊中，並且取得了一些據點，而俄軍現在正在攻打克列謝耶夫卡（Kleshcheyevka）村。

從西南方向對該市的包圍將使俄軍能夠繞過該市南郊的烏克蘭主要防線，那裡為奧皮娜（Opytne）村的激烈戰鬥仍在繼續。

瓦格納戰士並不急於在巴赫穆特進行突擊行動，而是試圖擴大該市周圍的控制區。瓦格納傭兵公司的老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）聲稱，俄羅斯人的任務是摧毀烏克蘭軍隊，降低其戰鬥力，而不是衝進城市。這樣的戰術可望能在不發生街道、逐屋、逐瓦戰的情況下解放該城市，同時對烏克蘭東部其他戰線也有積極影響。

巴赫穆特和鄰近城市的醫院已經擠滿了傷員。沈重的損失影響了烏克蘭部隊的士氣，增加了醫療和後勤支持系統的負擔。自12月初以來，烏克蘭和外國記者從這個飽受戰爭蹂躪的城市報道烏克蘭部隊的悲慘狀況的數量急劇增加。這可以作為，基輔當局試圖讓公眾輿論為烏克蘭軍隊在為退出巴赫姆特近做好準備。