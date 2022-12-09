副總統賴清德宣布參選民進黨黨主席，「娘家」包括台南市長黃偉哲及6席台南立委全部表態支持。黃偉哲說，民主路上一路走來坎坎坷坷，有時低迷有時高昂，民進黨現在碰到低迷時刻，需要「桶箍」整合大家，相信賴清德前市長、賴清德前院長、賴清德副總統是最佳人選，也一定能夠成為穩定力量，帶領民進黨走過低谷，愈來愈好。

賴清德確定參選黨主席，除了黃偉哲第一時間到他的臉書留言表達全力支持外，台南6席民進黨立委更是不分派系都表態力挺。賴清德子弟兵林俊憲及新潮流系立委林宜瑾、郭國文都發文。林俊憲說，「信賴台灣，帶領民進黨再次找回人民的信賴！此時此刻，賴副總統正是主席的不二人選。」

郭國文也說，謝謝賴清德副總統的承擔，引領民進黨檢討後重整旗鼓，團結面對挑戰！他說，九合一敗選後，黨內瀰漫著低氣壓，甚至出現同志互相指責、黨內找戰犯的行為。然而，民眾透過選票傳達給民進黨的不滿，作為執政黨必須共同承受。

林宜瑾說，此時賴副總統決心承擔起帶領民進黨前進的重責大任，一定能扛起重擔，為台灣政治注入一股清流！賴惠員也寫下「看見未來：謝謝賴清德副總統勇於承擔，全力支持！」

即使不同派系的立委也發聲力挺，湧言會立委王定宇也以一張0206地震，於維冠大樓搜救前進指揮所，與賴清德同框照片，寫下「在艱困中挺身而出是民進黨的DNA，值此危機之際，全力支持賴清德副總統承擔責任，一起加油打拚！」

正國會立委陳亭妃也說，賴副總統願意承擔，除了是責任也是壓力，2022選舉結果，要一起深切檢討，如何把每個愛台灣的人找回來，把各派系、各地方的問題整合解決，將是賴副總統擔任黨主席非常重要的課題。