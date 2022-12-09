茂迪(6244)今盤中再拉一根漲停，股價突破半年線、站回3字頭，創逾半年新高。茂迪啟動漁電共生新事業，雖然目前營收占比仍相當低，但「漁電共生、室內養殖」的新經濟模式，可能翻轉傳統漁業養殖型態，創造新的生產價值鏈，提高茂迪的「本夢比」。

茂迪今年太陽能電池模組營收占比仍是最大貢獻，達90~95%，而電站占比約5~10%；漁電共生的營收仍相當低。不過，據統計，台灣傳統漁業養殖占比高99%，室內「漁電共生」占比僅1%左右，意謂著未來成長空間相當大。

據了解，農委會水產試驗所積極推動漁電共生發展，在台南七股海水繁養殖中心與雲林台西試驗場設立共20公頃的「漁電共生試驗育成基地」，開放能源業者申請進駐，研究太陽光電與水產養殖結合的營運管理模式。

除了茂迪外，開陽集團也有開出「漁電共生」新案場。茂迪首發的七股漁電共生案白蝦養殖已有成績，目前收成兩次、12月將收成第三次，預期明年下半年即可貢獻營收。公司現持有漁電共生案場已達33MW，建置中的還有18MW，目標全台可達50MW。

上個月台南七股鄉民氣憤北上到總統府抗議。當地全台最廣大的文蛤養殖生態，現因光電板入侵，引發文蛤暴瘦危機，漁民生計嚴重受損。陳情者表示，當初相信政府鼓勵青年返鄉才決定回來，卻只見租金起漲，連漁塭都租不到，主因為光電業者過度入侵，沒造福到本地居民。

在發展「漁電共生」的同時，如何為地區創生而不掠奪養殖戶的工作權，也是產業轉型應被政府和資方重視的課題。