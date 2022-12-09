好市多（Costco Wholesale Corp）上季業績表現不如市場預期，通膨高漲導致消費者收緊開支，同時也推升了該連鎖零售商的營運成本。

周四盤後好市多股價小跌0.3%，報480美元。

其同業Target Corp和Dollar Tree Inc上個月也曾表示，通膨居高不下和消費者開銷出現變化，使玩具和電子產品等非必需品的需求受到抑制。

採收費會員制的倉儲式量販店好市多第一財季（截至11月20日）總營收年增8.1%，為544.4億美元，不及分析師預估的546.4億美元。

同店銷售額年增6.6%，雖然優於市場預估的年增6.4%，但較前一季的年增13.7%大幅放緩。電商銷售額年減3.7%。

由於運費和勞動力成本攀升，第一財季銷貨成本增加約9%，達到477.7億美元。

經調整後，每股盈餘為3.10美元，不如市場預期的3.11美元。

會員費貢獻營收10億美元，較去年同期的9.46億美元有所增長。好市多的會員費介於60～120美元，是其毛利率的主要來源。

分析師認為好市多將面臨的挑戰是如何提振獲利和毛利率。DA Davidson分析師Michael Baker表示，物價高漲已令消費者難以招架，近期內好市多可能不願調整會員費，但Forrester Research分析師Sucharita Kodali認為，好市多調漲商品價格和會員費仍「大有空間」。

儘管經濟前景黯淡，但好市多財務長Richard Galanti在財報發布後的電話會議上表示，本年度將展店24家，包括在中國再開兩家，以及在其他海外市場開設7家。其餘15家新門市將座落於美國。截至目前為止，好市多在全球共有847家倉儲式量販店。