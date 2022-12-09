蔡英文總統今以錄影方式為「2022女科技人大會–邁向工作與生活共榮的新職場」致詞時表示，政府的目標是打造一個工作和生活共榮的科技職場。期待未來，在友善的職場環境中，科技女力會有更精采的表現，

總統指出，在推動性別平等和婦女賦權，臺灣一直站在最前線。根據「2022年性別圖像」，臺灣的性別平等表現，在163個國家中，位居第6名，亞洲名列第1。並強調，政府要持續努力，營造多元、平等、包容的性別友善環境，讓更多女性科技人才可以無後顧之憂，發揮所長。

總統說，臺灣的科技產業，在國際占有關鍵的地位。而在這當中，在座各位女科技人，正是推動臺灣科技向前邁進的重要動力。藉這個機會，她要謝謝大家長期以來，為臺灣的科技產業貢獻專業和寶貴的經驗。各位的付出，不但讓世界越來越重視臺灣，也為臺灣的女力樹立了典範。

總統說，其中有幾位更是照顧家庭和追求事業，兩者兼顧，令人十分敬佩。臺灣受到國際肯定，政府仍要持續努力，營造多元、平等、包容的性別友善環境，讓更多女性科技人才可以無後顧之憂，發揮所長。

總統表示，相信不論在任何領域，都需要女性朋友的參與，激盪出創新發展。特別是當國際越來越依賴臺灣科技貢獻，臺灣的產業就更需要不分性別、專業優秀的人才，共同來投入。