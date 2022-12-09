新北市教育局今舉辦「幸福好食 新北當令低碳吉食曆」發表會，邀請野柳國小學生演奏烏克麗麗，透過有趣簡單蔬果歌曲讓現場來賓認識新北當令季節食材。教育局長張明文出席表示，在地節令農漁產食曆，可作為教師食農教育的學習手札，提升學生對在地農產品正確認知與概念，用實際行動力落實永續食農教育。

張明文表示，新北市政府已於2021年7月16日率先公布「新北市政府教育局食農教育中程計畫」，實施目標之一為推廣當季在地食材。吉食曆中也聯結17項永續發展目標、24節氣、海鮮選擇指南和農漁認證商標等，讓教師和家長都能把食農教育落實在日常生活的學習和行動實踐上，培養學生飲食知能。

中研院生物多樣性研究中心及魚類研究權威，同時指導吉食曆編撰的邵廣昭教授表示，海洋保育及漁業資源的復育是需要政府積極的推動限制捕撈的措施，以及劃設更多的海洋保護區並落實管理。本學習手札特別設計海鮮選擇指南，大家一起來努力推動食魚教育，認識我們吃的海鮮和海洋的生態和危機，並遵照海鮮的選擇指南，學會買對魚、吃對魚，確保漁業資源永續。

吉食曆中撰寫「食農教育遇見SDGs」一文的國立台中科技大學通識教育中心何昕家教授表示，聯合國永續發展目標（SDGs）奠定在永續發展關鍵核心理念：滿足當代人的需求，但不危及下一代滿足其需求之能力的發展。

而108課綱強調學習需與生活情境相扣合，營養午餐即是最貼近學生生活情境的課題，期待透過食農教育與SDGs進行對話後，能給推動食農教育第一線的老師，有機會延展對於食農教育的觀點與看法，進而引導下一代學子。

台北市立大學地生系環研所退休教授，也是吉食曆編撰的指導顧問陳建志提到，食農教育可視為環境教育議題，各校應依學校屬性發展適時適地的校訂食農教育課程模組，例如利用營養午餐時間，協調營養午餐之菜單連結課程或是24節氣教學，並連結在地的特色產業，例如文山包種茶、三芝筊白筍和八里柚子等，共創社區永續發展。

擔任總編輯的野柳國小校長張錦霞表示，這次續編新北吉食曆，除了讓大家認識在地當季的各種鮮蔬和漁產，也希望透過簡單的食譜推動家庭幸福好食，讓忙碌的家長們能夠陪伴孩子和家人共享安全安心的幸福美食。

野柳國小六年級闕子鈞表示，我們家是開餐廳的，爸爸媽媽非常支持食魚紅綠燈，在餐廳也有貼海報讓客人點餐時可選擇綠色海鮮。另一位二年級學生賴喬尹說，自己會提醒媽媽要買綠色海鮮，也要多吃在地的蔬菜。

教育局另補充，食農教育「吃當季、食當地」的健康飲食生活思維，正符應聯合國永續發展SDGs目標2「確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」。低碳吉食曆電子書請至「新北市永續環境教育中心-食農教育-出版品」區 (https://www.sdec.ntpc.edu.tw/p/405-1000-3456c452.php?Lang=zh-tw) 下載。