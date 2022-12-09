現在若沒有補班，一般學生與上班族都是周休二日。一名網友分享，大約30年前的時候，國小學生每週六都要去學校上課，引起網友討論，不少人被勾起回憶說，這是真的！但周末去上課也沒多累，大多都是輕鬆愉快的課程，或是乾脆排社團日或團康活動的日子，根本超歡樂的。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社》上分享，記得以前的國小生沒有周休二日，每周六都要去學校上半天的課，如今算一算，這應該是30年前的事情了，貼文引起網友熱烈討論，不少網友轉發該文表示，周六要上課是真的！

貼文引起上千人討論，「真的，以前哪有什麼周休二日」、「真的啊！然後下課會衝回家看《中國民間故事》」、「30年前禮拜六也是要上班啊！還不算加班，後來才開始實施周休二日」、「以前學校不可説台語，現代人不會説台語，很好笑，人生。」

不少網友回憶起過去說，以前的小孩沒有現在的孩子壓力大，每周六雖然要上學，但其實都蠻歡樂的。「周六不是都康樂活動的課程」、「周六是便服日」、「周六學校有社團日，超歡樂」、「周六都會排比較輕鬆的課程，到了高中也一樣，都是跑社團活動」、「周六都是社團日，真的令人回憶！」