2022年邁入倒數計時，邊境解封後出國旅遊人潮明顯暴增，受疫情衝擊影響甚鉅的旅遊業營運喜迎復甦。旅遊業者五福(2745)股價10月底下探28.4元後止跌緩步墊高，今（9）日在買盤敲進下放量直攻漲停價40元，回升至10月底以來1個半月高點，領漲觀光類股。

五福2022年第三季營運好轉，稅後虧損0.2億元、每股虧損0.72元，為近5季最佳。前三季稅後虧損0.77億元、虧損年減21.66％，每股虧損2.65元。10月自結營收0.31億元，月增達49.53％、年增達3.45倍，創2年來高點，前10月合併營收1.33億元、年增達49.94％。

五福董事長許順富日前表示，跨境旅遊市場已揮別谷底緩慢復甦，預估今年底業績可恢復至疫情前2019年的3成水準，明年寒假回升至4～5成、春節連假時期續揚至約5～6成，暑假有望重返9成水準，期許能成為旅遊業恢復以往榮景的轉捩點。

五福觀察，由於只要多請2天假就有5天跨年連假，解封後民眾選擇出國跨年的意願逐漸升高。調查分析顯示主題都會遊、景點導向2類行程最受國人青睞。前者為結合都市及觀光景點的主題行程，後者則以獨特的人文古蹟、自然景致取勝。

五福指出，連假增添旅客選擇長程線意願，主打的「紐澳家族-2023跨年煙火黃金雪雙城9天」商品詢問度及銷量俱佳，「相約北海道」5日行程則廣受年輕人喜愛。搭乘長榮航直飛維也納的「典藏樂活」奧捷10日商品、以及日本「東北秘境美湯館」7日行程詢問度均高。