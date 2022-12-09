台中跨年晚會繼前一波公布當紅炸子雞周興哲擔綱倒數壓軸、超人氣團體原子少年「天王星」獨家台中演出後，今（9日）再加碼公布韓國「音樂奇才」SHAUN跨年夜將空降台中陪歌迷一起迎新，粉絲敲碗成功，能和本尊大唱神曲〈Way back home〉。

SHAUN在韓國是家喻戶曉的創作才子，本身是夯團「THE KOXX」的成員，更是韓國各大音樂獎項的常勝軍，他過去曾2度到台北演出，票房都是秒殺，擁有大批粉絲。他最為人熟知的是2018年以〈Way back home〉一曲打開知名度，並且迅速竄紅，這首歌至今橫掃各大音源排行榜第一名，不只韓國，海外也是榜上有名，甚至打敗TWICE、BLACKPINK等知名K-POP歌手，音樂平台SPOTIFY播放量超過1億，與BIG BANG等人氣歌手並駕齊驅。

〈Way back home〉被許多知名DJ改編，原版、改編版在Youtube總播放量超過3億，粉絲笑說即使現在走各城市鬧區，都隨時能聽到這首歌，顯見走紅程度。有別於其他縣市多邀請韓國女藝人來台跨年，台中市政府別出心裁，今年邀請創作型韓流才子巨星，以溫暖熟悉歌聲讓民眾在跨年夜大飽耳幅，也將台中能見度積極推向國際。

2度拜訪台北、首度到台中演出的SHAUN直喊心情很興奮，「第一次在台中參加跨年，聽經紀人說台中跨年的場地很大，去年現場湧進超過20萬以上的民眾一起參加，很期待與台中的朋友們見面，韓國朋友叮嚀說去台中一定要喝『珍珠奶茶』。」 台中跨年晚會12／31晚間七點起由台中資訊台、三立都會台、台視及高點綜合台轉播。